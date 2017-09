O Girona foi derrotado pelo Barcelona, por 3-0, em jogo a contar para a 6.ª jornada da La Liga, mas apesar do desaire, há um jogador que certamente 'ganhou' o dia. O jovem defesa espanhol Pablo Maffeo revelou, no final do encontro, na zona mista, uma conversa que teve com... Lionel Messi.



"Perguntou-me se eu estava cedido pelo Manchester City e que idade é que tinha. É muito humilde. Estivemos à conversa porque estive 'preso' a ele durante quase todo o jogo. Não houve qualquer má vibração ou algo estranho. É o melhor jogador do mundo e se não estás em cima dele, faz um golo em qualquer momento", afirmou.





