Continuar a ler

O Mainz conseguiu restabelecer a igualdade aos 71 minutos, num remate do médio Suat Serdar ao ângulo superior da baliza da equipa de Frankfurt, após um cruzamento rasteiro do flanco direito.Com este empate, o Eintracht Frankfurt é sétimo classificado com 15 pontos, enquanto o Mainz ocupa a 11.ª posição com 11 pontos.O Borússia Dortmund lidera o campeonato com 20 pontos, os mesmos do Bayern, que é segundo, ambos com mais um do que o Leipzig, adversário do FC Porto no grupo G da Liga dos Campeões.Consulte o direto do encontro e a classificação