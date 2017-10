Continuar a ler

Depois das lágrimas de quem desesperava por voltar a ser o melhor do mundo (2013), Ronaldo não teve papas na língua, na altura da terceira conquista, referente a 2014, e falou do seu objetivo. "Espero apanhar Messi na próxima época", disse. Porém, em 2015 o argentino voltou a fugir, alcançado o quinto galardão. De então para cá, o internacional português tem-se revelado imbatível: 2016 e agora 2017 pertenceram a CR7, dois anos em que a France Footbal e a FIFA voltaram a atribuir os seus galardões de forma separada.



Com a vitória no prémio The Best, esta segunda-feira, Cristiano Ronaldo igualou Lionel Messi ao ter sido considerado o melhor jogador do mundo pela quinta vez (2008, 2013, 2014, 2016 e 2017). Por essa razão, é tempo de olhar para trás e lembrar a rivalidade entre os dois 'extraterrestres' do futebol mundial, iniciada em 2008.Recorde-se que a primeira vez que o português foi considerado o melhor jogador do planeta foi precisamente nesse ano, tendo vencido tanto a Bola de Ouro, atribuída pela France Football, como o FIFA World Player of the Year. Em 2010, os prémios fundiram-se no FIFA Ballon D'or e Ronaldo esperou até 2013 para voltar ao trono, ocupado pelo rival argentino durante quatro anos consecutivos (2009-2012).