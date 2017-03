Continuar a ler

Entre os lances que Cuerda critica está o lance entre Keylor Navas e Darko Brasanac, logo aos 21', em que o guarda-redes merengue chocou com o médio do Betis quando seguia isolado para a área. De acordo com o autor da petição, Navas deveria ter sido expulso neste lance.Outra exigência dos signatários da petição é um cartão amarelo para Cristiano Ronaldo por simulação de penálti e outro por agressão a um rival, o que significa que também seria expulso.A petição termina afirmando que "o árbitro Mateu Lahoz prejucidou gravemente os interesses do Betis e adultera de forma direta a liga e, por isso, pedimos que o jogo seja repetido". A acompanhar o documento, várias imagens a ilustrar os erros do árbitro espanhol. A petição já conta com mais de duas mil assinaturas.