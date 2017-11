Continuar a ler

Segundo o porta-voz, a manifestação, que juntará dirigentes de clubes, de academias de futebol e agentes desportivos, irá servir para "demonstrar a indignação" daqueles e ainda chamar atenção da sociedade e dos organismos internacionais que gerem o futebol, nomeadamente a FIFA e a CAF (Confederação Africana de Futebol).O representante referiu ainda que a manifestação pretende alertar a sociedade em relação aquilo que diz serem os "indícios de corrupção que pairam sobre alguns dirigentes da federação".A secretária-geral da federação, Virgínia da Cruz e o presidente Manuel Lopes, foram ouvidos no Ministério Público, em setembro, em processos ligados a denúncias de corrupção na instituição, mas o processo em que ambos eram visados foi arquivado.Sana Djau sublinhou que os clubes, que contestam o arquivar do processo, não vão participar em nenhuma prova organizada pela federação "enquanto persistir a situação de dúvida e de desmandos".A nova época desportiva na Guiné-Bissau deve arrancar no sábado com a supertaça futebol, num jogo entre o Benfica de Bissau e o FC Canchungo.Sobre o cancelamento de jogo particular entre a Guiné-Bissau e Cabo Verde que deveria ter lugar na sexta-feira, em Portugal, por falta de verbas da Federação guineense, Sana Djau considera ser lamentável e fala em contas não apresentadas."Nenhum governo do mundo dá dinheiro a uma entidade pública que, por sua vez, não presta contas. Isso não existe em lado nenhum", defendeu Sana Djau.