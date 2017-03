O International Board (IFAB) está a estudar mais uma alteração às regras do futebol e esta vai afetar o desempate por penáltis. A ideia saiu da última reunião do organismo que tutela as leis do desporto-rei, decorrida no início deste mês.

Atualmente, os penáltis no desempate são batidos de forma alternada por cada uma das equipas. Mas diversos estudos mostram que a formação que bate o primeiro pontapé ganha em 60 por cento das vezes.

Por isso, o IFAB vai testar um modelo semelhante ao utilizado nos 'tie-breaks' de ténis: uma equipa bate o primeiro, a adversária bate dois e a série mantém-se de dois em dois até chegarem aos cinco cada. Chamam-lhe a sequência ABBA, não por causa da antiga banda sueca, mas pelo encadeamento - equipa A, equipa B, equipa B, equipa A e assim sucessivamente. Stewart Regan, membro do IFAB e diretor-executivo da federação escocesa, explicou o plano. "Acreditamentos que o método ABBA vai acabar com a tendência estatística e é algo que agora vamos testar", afirmou.

Autor: Sérgio Krithinas