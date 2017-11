Continuar a ler

Desolado e... caríssimo



Gareth Bale anda deprimido com tudo isto. Sente que não consegue ajudar a equipa e começa mesmo a ver a continuidade em xeque. Perdeu 40 dos últimos 60 jogos do Real Madrid! Passou muito mais horas a olhar para o vazio no posto médico do que para a baliza nos relvados! Há até quem já o apelide de ‘jogador de cristal’ e o inclua na lista dos atletas mais infortunados do clube blanco. Desse rol fazem parte Raphaël Varane, Nuri Sahin, Kaká, Arjen Robben, Jonathan Woodgate, Robert Prosinecki, Juan Lozano, Laurie Cunningham e Uli Stielike, entre outros.



Há também quem pegue na máquina de calcular e chegue à conclusão de que o Real Madrid desembolsou 1,060 milhões de euros por cada um dos jogos em que o atacante galês alinhou. Entre salários e amortizações da transferência, o clube presidido por Florentino Pérez já pagou 168,6 milhões de euros, tendo o jogador disputado apenas 159 partidas.



O famoso tridente BBC (Bale, Benzema e Cristiano) não coincide no relvado desde 23 de abril, dia em que o Real Madrid perdeu (2-3) no Santiago Bernabéu com o Barcelona, a contar para a 33ª jornada da Liga. O herói não foi nenhum dos três, mas sim Messi, autor de um bis.



Clínico advoga que a carreira do atleta está em risco



Pedro Luis Ripoll, especialista em traumatologia e cirurgia ortopédica, crê que Bale tem o futuro em risco. "Ele tem sofrido uma sucessão de lesões e isso começa a colocar em perigo a sua carreira. Não pela gravidade das mesmas, mas pelo facto de se manifestarem quase ininterruptamente, impedindo-o de competir normalmente há vários meses", diz o clínico, frisando: "A lesão atual é muito parecida com a de Navas. Não é um problema grave, pois não envolve uma grande extensão de músculo.



Gareth Bale não pode pôr um pé fora de casa que se lesiona. Esta afirmação cai obviamente no exagero, mas espelha bem o que tem sido a vida do atacante galês desde que chegou ao Real Madrid no mês de setembro de 2013. Contabiliza 24 lesões, a última delas contraída no treino de quinta-feira, tendo falhado 79 jogos! Verdadeiramente incrível, sobretudo se levarmos em consideração que o clube merengue investiu 101 milhões de euros não sua contratação. Mais vale ir à bruxa!A esmagadora maioria das lesões de Gareth Bale tem sido de índole muscular, incidindo sobretudo na coxa, gémeo e sóleo esquerdos. A última mazela deve obrigá-lo a parar um mês, afastando-o do dérbi com o Atlético e colocando em perigo a participação no Mundial de Clubes. Curioso é o facto de ele ter pedido dispensa da seleção de Gales – já eliminada do Mundial – para poder ficar a trabalhar em Valdebebas, tendo em vista a preparação do clássico que se realiza dia 18 no Wanda Metropolitano.O que tem ele desta vez? Uma rotura fibrilar no adutor longo da malfadada perna esquerda, segundo a informação adiantada pelo departamento médico do Real Madrid.

Autor: Nuno Pombo