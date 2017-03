Es un honor para mí unirme a este gran club, feliz y con ganas de empezar a trabajar #VamosMálaga pic.twitter.com/ez5GoOFrE6 — Míchel (@MichelGonzalez) March 7, 2017

Michel é o novo treinador do Málaga. O clube espanhol anunciou esta terça-feira o nome do novo timoneiro, que vai orientar a equipa no que resta da temporada e a próxima. O técnico vai orientar o primeiro treino já esta quarta-feira de manhã e a apresentação está marcada para a tarde, às 16 horas (hora portuguesa)., no Estádio La Rosadela.Em Espanha, o técnico já orientou o Rayo Vallecano, Castilla, Sevilha e Getafe. Nesta última equipa, conseguiu o apuramento para a Liga Europa em 2009/10. Em França, esteve à frente do Marselha. Foi ainda campeão no Olympiacos em 2012/13 e 2013/14, temporada em que chegou aos oitavos-de-final da Liga dos Campeões.Antes de abraçar a carreira de treinador, jogou no Real Madrid, onde foi seis vezes campeão espanhol, conquistou duas Taças do Rei e duas Taças UEFA. Além disso, foi internacional espanhol em 66 ocasiões, tenho participado nos mundiais do México (1986) e Itália (1990).

Autor: João G. Oliveira