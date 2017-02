Continuar a ler

A equipa comandada pelo uruguaio Marcelo Romero recusou-se, todavia, a conformar-se com a sua sorte e foi à luta, conseguindo ainda antes do intervalo dar a volta ao marcador, com golos Pablo Formals (27') e Charles (35').



E nem mesmo o facto de ter ficado reduzida a 10 elementos, a 20 minutos do final, devido à expulsão, por acumulação de José Rodríguez, fez estremecer a confiança do Málaga, que, com os 3 pontos conquistados, subiu até ao 13.º posto e aumentou para 10 a vantagem sobre o primeiro opositor que se encontra em zona de despromoção, o Sporting Gijón.



Na próxima ronda da Liga espanhola, a 24.ª, o Málaga desloca-se ao terreno de uma das 'surpresas' da competição, o Eibar, enquanto o Las Palmas recebe, no seu reduto a Real Sociedad.





A equipa comandada pelo uruguaio Marcelo Romero recusou-se, todavia, a conformar-se com a sua sorte e foi à luta, conseguindo ainda antes do intervalo dar a volta ao marcador, com golos Pablo Formals (27') e Charles (35').E nem mesmo o facto de ter ficado reduzida a 10 elementos, a 20 minutos do final, devido à expulsão, por acumulação de José Rodríguez, fez estremecer a confiança do Málaga, que, com os 3 pontos conquistados, subiu até ao 13.º posto e aumentou para 10 a vantagem sobre o primeiro opositor que se encontra em zona de despromoção, o Sporting Gijón.Na próxima ronda da Liga espanhola, a 24.ª, o Málaga desloca-se ao terreno de uma das 'surpresas' da competição, o Eibar, enquanto o Las Palmas recebe, no seu reduto a Real Sociedad.

O Málaga regressou esta segunda-feira às vitórias na Liga espanhola, algo que já não sucedia desde 26 de novembro do ano passado, ou seja, há precisamente nove jornadas.A equipa que continua a contar nos seus quadros com o português Duda (36 anos) - começou no banco e de lá não saiu até final - conseguiu colocar um ponto final no período mais negro da sua história recente à custa do Las Palmas, que até entrou melhor no encontro e esteve a vencer, devido ao golo de Maurício Lemos, aos 19 minutos.

Autor: João Lopes