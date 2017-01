Continuar a ler

Ramírez tem sido um dos destaques da equipa do português Duda esta temporada, com nove golos marcados em 18 jogos, depois de ter sido contratado no verão passado ao Barcelona.



Entre os lesionados da equipa contam-se também o espanhol Miguel Torres e o uruguaio Federico Ricca, além de Jony, que se lesionou no final do treino de hoje e será reavaliado na quinta-feira, podendo elevar para seis o número de indisponíveis do plantel às ordens de Marcelo Romero.



O avançado do Málaga, Sandro Ramírez, estará afastado dos relvados por um mês, devido a uma lesão muscular que sofreu na perna direita, informou esta quarta-feira o clube 14.º classificado da liga espanhola.O futebolista lesionou-se na derrota (2-0) com a Real Sociedad, a 16 de janeiro, e juntou-se no departamento médico ao venezuelano Roberto Rosales, com dores na perna esquerda, e ao espanhol José Recio, com uma inflamação no pé direito.

Autor: Lusa