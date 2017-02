A vitória do Real Madrid no recente Mundial de Clubes deixou um alerta para o difícil arranque de ano civil, recordando a ‘maldição’ de 2015, quando a equipa de Ancelotti ‘perdeu tudo’ no início do ano, dias depois de triunfar em Marrocos. O Real de Zidane até começou com vitórias claras – 3-0 ao Sevilha e 5-0 ao Granada – mas tudo se desmoronou no Pizjuán para a liga.



Nos 12 jogos em 2017, os blancos somam sete triunfos, dois empates e três derrotas, registo pior do que o de Ancelotti em 2015: oito vitórias, um empate e três derrotas. O Real só ganhou 5 dos últimos 10 jogos e já sofreu mais desaires em 2017 (3) do que em 2016 (2). Disse adeus à Taça do Rei e vê alarmes ligados na liga após cair no Mestalla: líder com 1 ponto de avanço para o Barça e já só com um jogo em atraso. Amanhã há teste de fogo em Vila-real.

