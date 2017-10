O Malmö sagrou-se esta segunda-feira campeão sueco pela 20.ª vez na sua história, ao vencer fora o Norrkoping, por 3-1, na 27.ª jornada da Liga.Com três jornadas por disputar, o Malmö passou a somar 60 pontos, mais 10 do que o AIK, somando o segundo título consecutivo.O Malmö entrou no encontro a perder, com um golo de David Moberg Karlsson, aos nove minutos, mas conseguiu a dar a volta com tentos de Carlos Strandberg (49'), Lasse Nielsen (61') e Anders Christiansen (84').

Autor: Lusa