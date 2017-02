Continuar a ler

Melhor sorte teve o Já fora de prova está o campeão inglês Leicester City . Diante do Millwall , da League One (terceiro escalão), a equipa de Claudio Ranieri voltou a somar um resultado negativo, perdendo por 1-0. Bastou um golo de Shaun Cummings, aos 90', para afastar os foxes, isto num jogo em que o Millwall atuou desde os 52 minutos com menos um elemento, em face da expulsão de Jake Cooper.Melhor sorte teve o Middlesbrough , que bateu o Oxford por 3-2.

A quinta eliminatória da Taça de Inglaterra parece destinada a ser destinada a grandes surpresas. Depois do Lincoln se ter tornado na primeira equipa amadora a chegar aos quartos-de-final da prova em mais de cem anos - depois de afastar o Burnley -, esta tarde registaram-se ainda mais duas surpresas.A primeira ocorreu em Huddersfield , onde a equipa do Championship conseguiu impor um empate a zero diante do Manchester City , num encontro no qual Pep Guardiola apresentou uma equipa mista entre titulares e jogadores menos utilizados. Com este empate, Huddersfield e citizens terão de resolver o apuramento numa segunda partida, a disputar em Manchester.

Autor: Fábio Lima