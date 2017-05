Continuar a ler

Agora, com um encontro diante do Watford pela frente, os pupilos de Pep Guardiola carimbam a presença na fase de grupos da Champions caso vençam na última ronda, podendo até empatar, mas aí teriam de esperar que o Liverpool não triunfe por três ou mais golos frente ao Middlesbrough.



O Manchester City subiu esta terça-feira ao pódio da Premier League, lugar que vale acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões da próxima temporada, graças ao triunfo por 3-1 diante o West Bromwich Albion, em partida atrasada da 34.ª jornada.Esta noite, no Etihad, os citizens venceram com golos de Gabriel Jesus (27'), Kevin De Bruyne (29') e Yaya Touré (57'), tendo Hal Robson-Kanu fixado o resultado final aos 87', somando 3 pontos que permitem passar a ter 75, no terceiro posto, com mais 2 do que o Liverpool e 3 do que o Arsenal.

Autor: Fábio Lima