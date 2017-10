Visto como um dos clubes mais importantes do Mundo, o Manchester United parece não estar satisfeito com a atual lotação do seu estádio, o mítico Old Trafford, estando mesmo a ponderar seriamente aumentar a lotação do recinto em mais de 12 mil lugares, fazendo o mesmo chegar a uma lotação de 88 mil.Segundo o 'Daily Star', um plano já estará em marcha para fazer subir os atuais 75,643 lugares através da ampliação da bancada Sir Bobby Charlton. Caso o plano avance, Old Trafford reforçará o estatuto de estádio com maior lotação da Premier League, ficando a apenas 2 mil lugares da capacidade do Estádio de Wembley, que pode albergar até 90 mil espectadores.

Autor: Fábio Lima