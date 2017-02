Há um terceiro Pogba em Old Trafford e está dividido

Continuar a ler

Para lá do 'jogo jogado', nota para um momento inesquecível para a família Pogba, já que de um lado estava Paul e do outro Florentin, isto numa partida que, diga-se, teve também um jogador português em ação: Jorginho, ex-Arouca, que foi titular e atuou 65 minutos.



Consulte o Para lá do 'jogo jogado', nota para um momento inesquecível para a família Pogba, já que de um lado estava Paul e do outro Florentin, isto numa partida que, diga-se, teve também um jogador português em ação: Jorginho, ex-Arouca, que foi titular e atuou 65 minutos.Consulte o direto do jogo e os resultados da prova

Houve um terceiro Pogba em Old Trafford e estava dividido

O Manchester United deixou esta quinta-feira bem encaminhado o apuramento para os oitavos-de-final da Liga Europa, graças a uma vitória por 3-0 sobre o Saint-Étienne, em encontro disputado em Old Trafford. Uma vantagem de três golos que os ingleses terão de gerir na próxima semana, na disputa da segunda mão, agora em França.Acabou por ser um triunfo inequívoco dos ingleses, que José Mourinho pode agradecer por inteiro a Zlatan Ibrahimovic. O avançado sueco, que tem sido o grande goleador dos red devils, voltou a fazer das suas e esta noite acabou por apontar os três golos da sua equipa, aos 15', 75' e 88', este último de penálti. Foi o primeiro hat trick do nórdico com a camisola dos homens de Manchester e, para mais, permitiu-lhe atingir os 56 golos em duelo europeus.

Autor: Fábio Lima