Para lá da longa viagem que terão de fazer até à Rússia - mais concretamente até Rostov - para seguir o seu clube na próxima eliminatória da Liga Europa (três mil quilómetros), os adeptos do Manchester United serão obrigados a gastar também uma pequena fortuna para assegurar a entrada no país, já que o visto necessário custa em torno de 120 libras (140 euros). Ora, de modo a compensar os fãs pela sua dedicação, os red devils tomaram a iniciativa de assumir o pagamento da verba gasta pelos mais de 500 adeptos que se deslocarão à longínqua cidade russa.Em causa, segundo o 'Daily Mail', está o facto de o espaço temporal entre o sorteio e a realização do encontro ser muito curto e obrigar os adeptos a fazer muito esforço para conseguir, para lá da viagem, o visto de entrada. Para beneficiarem deste ato de boa vontade do clube, os adeptos devem tratar do procedimento por conta própria e depois enviar o recibo do pagamento ao clube, que posteriormente efetuará a devolução da verba gasta.

Autor: Fábio Lima