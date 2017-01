O Manchester City resistiu à expulsão de Fernandinho, aos 32 minutos, e conseguiu impor-se por 2-1 na receção ao Burnley, graças aos golos marcados por Gael Clichy, aos 58 minutos, e Sergio Aguero, aos 62, antes de Ben Mee reduzir para os visitantes, aos 70.A equipa de Manchester ultrapassou provisoriamente Tottenham e Arsenal, que têm menos um jogo realizado.O jogo ficou ainda marcado pelo golo apontado pelo defesa central do Burnley, com a decisão sobre a validade do tento a ter por base a tecnologia da linha de golo. Um sinal que o árbitro recebeu no 'relógio', que lhe disse que a bola entrou, como, aliás, as imagens posteriores viriam a confirmar.

Autor: Lusa