Depois do nulo em Huddersfield, o Manchester City foi obrigado a disputar o jogo de repetição e, antes de celebrar esta quarta-feira o apuramento para os quartos-de-final da Taça de Inglaterra com uma goleada (5-1), ainda sofreu um susto. É que o 3.º classificado do Championship foi o primeiro a marcar no Etihad, através de Bunn (7’), colocando em delírio os sete mil adeptos que viajaram de Huddersfield.



Contudo, a máquina liderada por Pep Guardiola demorou a aquecer... e chegou ao intervalo já a vencer por 3-1, com golos de Sané (30’), Agüero (35’ de penálti) e Zabaleta (38’). No segundo tempo, o avançado argentino bisou aos 73’, enquanto o jovem Iheanacho fechou as contas aos 90’+1. Nos ‘quartos’, o City desloca-se a Middlesbrough no próximo dia 11.

Ciente de que esta é pode ser a única prova que pode conquistar esta época, Guardiola elogiou os jogadores: "Encarámos este jogo com seriedade. Agüero, por exemplo, esteve perfeito."

Autor: Diogo Jesus