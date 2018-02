Continuar a ler

Estes 'intervalos' entre os ingleses são preenchidos pelos franceses do Paris Saint-Germain (2.º, 805 milhões de euros), pelos espanhóis do Barcelona (4.º, 725 milhões) e Real Madrid (6.º. 497 milhões) e pelos italianos da Juventus (8.º, 448 milhões).



O Bayern Munique é o primeiro fora deste top-10, com um plantel que custou 363 milhões de euros a 'montar', destacando-se ainda Milan (13.º, 305 milhões), Monaco (15.º, 286 milhões) e Inter Milão (20.º, 217 milhões) e Nápoles (21.º, 204 milhões), estes últimos os únicos que quebram o que é uma 'regra de ouro'.



É que os napolitanos líderam a competição do seu país (Serie A), seguidos por perto pela Juventus. Uma exceção se atendermos ao facto que os detentores dos plantéis que custaram mais ocupam os primeiros lugares: Manchester City, Premier League; Barcelona, La Liga; Bayern Munique, Bundesliga; Paris Saint-Germain, Ligue 1.



Neste ranking, que reflete já o impacto das transferências do mercado de inverno - a contratação de Aymeric Laport ao Athletic Bilbao fez o Manchester City ficar ainda mais isolado -, refira-se o baixo investimento feito pelos franceses do Troyes (98.º), que gastaram dois milhões de euros para competir na Ligue 1.



Os 50 plantéis mais caros: vai ficar impressionado... e surpreendido

