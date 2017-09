O Manchester City isolou-se na liderança do Grupo F ao vencer o Shakhtar Donestk, orientado por Paulo Fonseca, por 2-0. Os campeões ucranianos venceram na ronda inaugural o Nápoles, mas desta vez não conseguiram travar a armada liderada por Pep Guardiola, que soma agora seis pontos, depois de ter ganho ao Feyenoord no primeiro jogo.Ainda assim, os forasteiros resistiram às investidas dos citizens na primeira parte, ficando em desvantagem apenas aos 48', quando o belga Kevin de Bruyne inaugurou o marcador com um remate colocado de fora da área. Depois, Agüero desperdiçou um penálti aos 72', antes de Sterling fechar as contas ao 90', após assistência de Bernardo Silva, que tinha entrado em campo cinco minutos antes.Veja o direto do jogo e a classificação da Liga dos Campeões