O Manchester United, orientado por José Mourinho, apurou-se para os oitavos de final da Taça da Liga inglesa, após vencer em casa o Burton (do segundo escalão) por 4-1.Marcus Rashford bisou (5' e 17') e foi uma das figuras dos red devils. Lingard (36') e Martial (60') marcaram os restantes golos da formação da casa. Dyer fez o tento de honra dos visitantes nos descontos.Além do United, atual detentor do título, Arsenal, Chelsea e Everton comprovaram o estatuto de favoritos nos respetivos duelos e seguiram em frente na competição. A atuar no Emirates e perante o Doncaster, formação da League One (terceira divisão), o Arsenal não foi além do 1-0, com Walcott a marcar o único golo do jogo aos 25 minutos. Com o guarda-redes Eduardo no banco de suplentes, o Chelsea recebeu e bateu o histórico Nottingham Forest (agora no segundo escalão), por 5-1, com o belga Batshuayi a assinar um hat-trick. Em Liverpool, também perante um rival do Championship, o Everton bateu o Sunderland, por 3-0, com dois golos do jovem Dominic Calvert-Lewin.