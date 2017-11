Continuar a ler

Com boa técnica e cultura tática e 1 metro e 86 de altura, o internacional italiano (soma um jogo, frente ao Liechtenstein, na qualificação para o Mundial'2018), facilmente atraiu a atenção de grandes clubes, com os clubes orientados por José Mourinho e Antonio Conte a serem agora destacados.Apesar de estar ligado contratualmente à Roma até junho de 2022, Pellegrini tem uma cláusula de rescisão de apenas 25 milhões de euros, que facilmente pode ser paga por clubes com o poderio financeiros de Manchester United ou Chelsea. O valor de mercado do futebolista ronda os 15 milhões de euros.