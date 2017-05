Continuar a ler

O lucro operacional bruto (EBITDA), que estava previsto cifrar-se entre os 198 e os 210 milhões de euros, tem maior significado se for tido em conta que os red devils não disputaram a Liga dos Campeões, ficando-se pela Liga Europa, na qual vão disputar a final.Os responsáveis do clube também estimam que as receitas possam situar-se entre 652 milhões e 664 milhões de euros, no exercício entre 1 de julho de 2016 e 30 de junho de 2017, acima do intervalo 617-629 milhões de euros avançado em fevereiro.O aumento do peso dos salários foi compensado por vários fatores, entre eles um novo e mais rentável acordo da Liga inglesa com as televisões."Esperamos terminar bem a época 2016/17, dentro e fora do campo", disse Ed Woodward, vice-presidente do clube.O conjunto de José Mourinho já venceu a Taça da Liga e vai disputar a 24 de maio a final da Liga Europa, frente ao Ajax, em Estocolmo, sendo que o triunfo o apura para a Liga dos Campões, que lhe fugiu no campeonato, no qual é apenas sexto.