"Ter jogado no melhor clube do mundo durante 11 anos é algo que me faz sentir muito orgulhoso. É uma honra dedicarem-me um jogo de homenagem. Será muito especial para mim e para a minha família e espero que seja um dia memorável", assegurou Carrick.



Já o treinador do Manchester United, o português José Mourinho, afirmou que Carrick "é uma grande pessoa, um verdadeiro profissional e um exemplo para os futebolistas mais jovens".



O jogo particular vai ser disputado entre o plantel de 2008 do Manchester United e a 'Michael Carrick All-Stars', que contará com um 'onze' de futebolistas e ex-futebolistas da Liga inglesa.



vai fazer um jogo particular, a 4 de julho, em Old Trafford, de homenagem ao médio inglês Michael Carrick, que está a cumprir a sua 11.ª época no clube inglês.Carrick, de 35 anos, chegou aos 'red devils' em 2006, procedente do, e sente-se orgulhoso pelos 11 anos que passou no clube.

Autor: Lusa