Quanto ao Hull, continua em posição muito delicada na tabela, com apenas mais um ponto do que o Sunderland, último classificado.



Quanto ao Hull, continua em posição muito delicada na tabela, com apenas mais um ponto do que o Sunderland, último classificado.

Ninguém saiu com três pontos no bolso do duelo com sotaque português entre Manchester United e Hull City, nesta quarta-feira. As formações de José Mourinho e Hull City não foram além de um empate sem golos.Num encontro da 23.ª jornada da Premier League que teve poucos remates enquadrados com a baliza, de nada valeu aos red devils a supremacia em termos de posse de bola. A equipa de Old Trafford acabou por deixar fugir o Manchester City, que somou os três pontos nesta ronda.

Autor: Luís Miroto Simões