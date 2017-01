Continuar a ler

Ficam no banco Sergio Romero, Chris Smalling, Blind, Juan Mata, Fellaini, Rashford e Wayne Rooney.Simon Mignolet; Trent Alexander-Arnold, Dejan Lovren, Ragnar Klavan, James Milner; Georginio Wijnaldum, Jordan Henderson, Emre Can; Roberto Firmino, Divock Origi e Adam Lallana.Ficam no banco Loris Karius, Joseph Gomez, Alberto Moreno, Philippe Coutinho, Kevin Stewart, Ovie Ejaria e Daniel Sturridge.--Manchester United e Liverpool defrontam-se esta tarde a atravessar a melhor fase da temporada. As equipas de José Mourinho e Jürgen Klopp não perderam os últimos sete jogos na liga e estão perto de conseguir os melhores registos da última década.É a 50.ª vez que as duas equipas se defrontam na Premier League, com vantagem para os red devils: 27 vitórias contra 13 dos reds e nove empates entre as duas formações. Na primeira volta houve empate entre as duas equipas.A formação orientada por José Mourinho já não perde há 15 jogos e venceu os últimos nove, seis deles a contar para a Premier League, um registo que não se via há oito anos, no tempo de Sir Alex Ferguson. No entanto, a equipa de Jürgen Klopp também está bem e recomenda-se: se vencer esta tarde em Old Trafford atinge 47 pontos em 21 partidas, algo que não acontecia também há oito anos, quando estava Rafa Benítez no comando técnico.Zlatan Ibrahimovic e Marcos Rojo estiveram em dúvida para esta partida. O avançado sueco esteve doente, enquanto que o defesa esteve a braços com um problema muscular, mas ambos são titulares esta noite. Quem não conta para Mourinho é mesmo Eric Bailly, em competição na CAN'2017. Do lado do Liverpool, é Sadio Mane quem está ausente por causa da CAN.