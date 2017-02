Continuar a ler

"Essa não é uma pergunta para mim, porque eu estou feliz por tê-lo. Têm que perguntar-lhe a ele, não a mim. Fui muito claro com você na resposta - não quero que ele se vá embora", reforçou José Mourinho, que, por motivos clínicos, não pode contar com Wayne Rooney para a partida da segunda mão dos dezasseis-avos de final da Liga Europa. Algo que parece não tirar o sono ao técnico dos 'red devils'.



"Quando não se tem um jogador, têm-se outros. A equipa está num bom momento. Nos últimos quatro meses perdemos apenas um jogo e perdemos um jogo [contra o Hull City] que podíamos perder, porque era uma competição a duas mãos, a Taça da Liga. Temos vários jogadores para o ataque e eles estão a jogar bem", argumentou o treinador do Manchester United.



A possibilidade de Wayne Rooney se transferir, até final do mês, para a Liga chinesa dominou esta terça-feira parte da conferência de imprensa de José Mourinho, destinada ao lançamento da pertida de quarta-feira, da Liga Europa, frente ao Saint-Étienne. Questionado sobre se o 'mítico' avançado dos 'red devils' continuará no clube na próxima temporada, o técnico português respondeu... sem responder."Não posso garantir que estarei aqui na próxima semana, como é que posso garantir que um jogador estará aqui na próxima época? O que posso garantir é que, se um dia o Wayne deixar o clube, não é porque eu quero que ele deixe o clube. Nunca iria empurrar uma lenda deste clube para outro destino. Têm de perguntar-lhe a ele se se vê a ficar no clube para o resto da sua carreira", desafiou o treinador do Manchester United, insistindo sempre na ideia, que conta e continuará a contar com o internacional inglês.

Autor: João Lopes