O rendimento de Bernardo Silva no Monaco de Leonardo Jardim está a despertar o interesse dos gigantes europeus, com o jornal inglês a colocar em grande destaque na primeira página de quinta-feira a eventual proposta do Manchester United pelo português de 22 anos.De acordo com esta publicação, os red devils preparam 80 milhões de euros para contratar o internacional português, que também estará a ser seguido atentamente pelo Real Madrid. Para não 'perder' a corrida por um dos jogadores mais promissores do futebol europeu, a formação de José Mourinho quer já 'reservar' Bernardo Silva para a próxima temporada, num dos grandes negócios do verão.

Autor: Diogo Jesus