Rooney, de 31 anos, abriu a contagem aos sete minutos, igualando o máximo de outro jogador incontornável dos 'red devils', o avançado Bobby Charlton, lançando o Manchester United para um triunfo folgado frente a um adversário do escalão inferior.



O Manchester United deixou a questão do vencedor praticamente resolvida no primeiro quarto de hora, altura em que o francês Martial aumentou para 2-0, cabendo a Rashford dar maior expressão ao triunfo da equipa anfitriã, com um 'bis', aos 75 e 79 minutos.



O Manchester United qualificou-se este sábado para a quarta eliminatória da Taça de Inglaterra, ao golear por 4-0 o 'secundário' Reading, num jogo em que o avançado Wayne Rooney reforçou o lugar na história do clube.O melhor marcador de sempre da seleção inglesa, com 53 golos em 119 jogos, igualou também esse recorde no Manchester United, com 249 remates certeiros, ao inaugurar o marcador para a equipa treinada pelo português José Mourinho, no encontro da terceira ronda da prova.