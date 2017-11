Continuar a ler

O lateral-esquerdo Luke Shaw, que ainda não partipou em qualquer jogo na Premier League ou Liga dos Campeões nesta temporada, e o médio-centro Marouane Fellaini, que está em final de contrato, são sérios candidatos à saída do Manchester United em janeiro, segundo a BBC, que salienta o fraco encaixe financeiro proveniente das vendas na era Mourinho.

Dos 16 futebolistas do plantel principal que deixaram o clube de Old Trafford desde o verão de 2016, só Memphis Depay (Lyon) e Morgan Schneiderlin (Everton) renderam algum dinheiro, ainda assim verbas bem abaixo do que foi investido nas respetivas aquisições.



O Manchester United prepara-se para informar José Mourinho de que só será possível contratar na reabertura do mercado de transferências, em janeiro de 2018, caso sejam vendidos futebolistas. A notícia da BBC surge na sequência de uma outra do 'Manchester Evening News' ('M. E. N.') a dar conta da pretensão do treinador português em que o clube se empenhe mais no reforço do plantel.A estação de televisão britânica recorda que os red devils investiram 285 milhões de libras (322,3 milhões de euros) em contratações desde que Mourinho assumiu o cargo, no verão de 2016, com os encargos salariais a subirem 13,5 por cento nesse período para 263,5 milhões de libras (298 milhões de euros).