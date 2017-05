O Manchester United assegurou esta quarta-feira o regresso à Liga dos Campeões, o que vai acontecer três anos depois da última presença na prova.Como vencedores da Liga Europa, os red devils teriam como prémio a participação no playoff de acesso à Champions, mas, uma vez que o lugar destinado ao vencedor da final da prova milionária não será atribuído - Real Madrid e Juventus vão estar na fase de grupos pela via do campeonato - , o Manchester United vai entrar diretamente na fase de grupos.Fica assim atingido o grande objetivo da equipa de José Mourinho, que no campeonato ficou-se pela sexta posição.

Autor: Luís Miroto Simões