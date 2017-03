"O plantel do Bayern tem muita qualidade, o que dificulta a entrada de Renato no onze. Eu já sabia que este primeiro ano dele na Alemanha seria assim. Mas ele é bastante jovem, tem muito tempo pela frente. Vai entrando e somando minutos! Tem de se conter um pouco, estabilizar mais o seu jogo, algo que só a experiência lhe pode trazer. Menos do que com Guardiola, o Bayern de Ancelotti privilegia o jogo de passe. Ora, jogar de forma simples é o mais difícil. Não vale a pena transportar muito a bola, como ele gosta. O Bayern só dá essa liberdade a quem atua lá frente, a Ribéry e Robben."