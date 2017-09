Continuar a ler

O feito do jogador do Lokomotiv é ainda mais assinalável uma vez que se trata do mais rápido hat trick da história da Liga Europa, deixando a formação russa na liderança do Grupo F, com quatro pontos, mais dois do que Copenhaga e Sheriff, que empataram a zero, e mais três do que o Zlín.Em foco esteve ainda André Silva, que também marcou pelo Milan , numa partida em que os italianos apenas venceram os croatas do Rijeka, por 3-2, graças a um golo tardio de Patrick Cutrone, aos 90'+4. No outro jogo do Grupo D, AEK e Austria Viena empataram (2-2), com Livaja a bisar pelos gregos e a evitar a derrota aos 90'.No Grupo E, o Everton foi surpreendido em casa pelos cipriotas do Apollon, que acabaram a jogar com dez, devido à expulsão de Roberge (ex-Marítimo) aos 86', mas 'arrancaram' um empate (2-2) em Goodison Park, numa partida em que os portugueses Bruno Vale e João Pedro foram titulares. Em França, a Atalanta também empatou (1-1) com o Lyon, que teve Anthony Lopes na baliza, e os italianos lideram o grupo com quatro pontos, mais dois que Apollon e Lyon, com Everton no último posto com um ponto.Já o Partizan desperdiçou uma vantagem de 2-0 para perder em casa por 3-2 com o Dínamo Kiev, que lidera o Grupo B com seis pontos, enquanto o Young Boys, que empatou (1-1) em casa do Skenderbreu, que tem um ponto como o Partizan.No Grupo A, os dois jogos terminaram com empates, com o Villarreal, que lidera com quatro pontos, a empatar em casa do Maccabi, que tem um, e o Slavia Praga, com quatro, a empatar na visita ao Astana (1-1), que somou o primeiro ponto.Nos outros encontros disputados durante a tarde, destaque para o triunfo do Salzburgo sobre o Marselha, por 1-0, numa partida a contar para o Grupo I, o mesmo do Vitória de Guimarães.Mas a grande surpresa foi mesmo a derrota caseira do Athletic Bilbao frente aos ucranianos do Zorya, por 1-0, devido a um golo de Kharatin, aos 26'. Ainda no Grupo J, os suecos do Östersunds também surpreenderam ao bater (1-0) os alemães do Hertha Berlim, liderando com seis pontos.Dois golos de Walcott, um de Holding e outro de Giroud, o seu 100.º pelos 'gunners', deram a vitória ao Arsenal, líder d Grupo H com seis pontos, por 4-2, em casa do BATE Borisov, enquanto os sérvios do Estrela Vermelha, segundos com quatro pontos, surpreenderam ao vencer em casa dos alemães do Colónia, graças a um tento solitário de Boakye.No Grupo K, o ex-sportinguista Caicedo e Immobile fizeram os golos da Lazio (Nani não saiu do banco) frente ao Zulte Waregem, enquanto o Nice não teve dificuldades em bater o Vitesse (3-0), com italianos e franceses a dominarem o grupo com seis pontos.Em São Petersburgo, o Zenit agudizou a crise da Real Sociedad, ao vencer por 3-1 graças a um 'bis' de Kokorin e um tento do italiano Rigoni, com Diego Llorente a marcar o golo dos espanhóis. No outro jogo do Grupo L verificou-se idêntico resultado, com o Rosenborg a superar o Vardar, numa 'poule' em que o Zenit lidera, com seis pontos.No Grupo G, o Steaua Bucareste, com Filipe Teixeira, venceu na Suíça o Lugano, por 2-1, e lidera com seis pontos, enquanto o Viktoria Plzen bateu o Hapoel Beer Sheva (3-1), com checos e israelitas com três pontos e suíços sem pontuarem.Veja os resultados e classificações da Liga Europa