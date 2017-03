Continuar a ler

Durante os cinco anos no país, Manuel Ramos representou o Al Nahda, enquanto treinador adjunto, com o qual venceu o campeonato, o Fanja, no qual passou três meses e saiu quando também o presidente abandonou o cargo, e, mais recentemente o Dhofar, clube com o qual assinou em janeiro. "Não estava contente com as pessoas à volta da equipa e não havia sintonia. Por isso, resolvi sair", explicou o técnico de 35 anos, que também foi treinador-adjunto da seleção olímpica do Omã, durante dois anos.Relativamente ao futuro, Nené afirmou que a única certeza que tem é que não deve passar pelo país omani. "Por agora quero voltar a Portugal, para junto da família. Quanto ao futuro profissional, logo se vê. A única certeza é que não deve passar por Omã. Está na hora de mudar e procurar um futebol diferente", revelou.Durante os cinco anos no país, Manuel Ramos representou o Al Nahda, enquanto treinador adjunto, com o qual venceu o campeonato, o Fanja, no qual passou três meses e saiu quando também o presidente abandonou o cargo, e, mais recentemente o Dhofar, clube com o qual assinou em janeiro.

O português Manuel Ramos revelou esta terça-feira que a falta de condições foi o motivo que o levou a deixar o comando técnico do Dhofar, um dia depois de ter anunciado a saída do clube do Omã.O técnico, também conhecido por 'Néné', revelou à agência Lusa que "a falta de organização do clube, e as interferências constantes" no trabalho e decisões, levaram à sua saída, pouco mais de um mês depois de ter assinado com o emblema.

Autor: Lusa