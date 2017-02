Num ápice, o Lyon decidiu abrir a 'torneira' dos golos... e não parece querer parar. Este domingo, diante do Metz , a equipa de Anthony Lopes (titular) venceu por 5-0, registando uns incríveis 20 golos marcados no conjunto dos últimos quatro encontros.Memphis Depay, com dois golos (aos 43' e 53'), sai de campo como a figura da partida, que teve ainda tentos de Ivan Balliu (74' p.b.), Alexandre Lacazette (78') e Mathieu Valbuena (90'+2), construíndo um resultado que permite aos pupilos de Bruno Genésio passar a somar 49 pontos, no quarto posto, a 7 do Paris SG e com 7 de avanço para o Bordéus.Consulte os resultados e marcadores da prova

Autor: Fábio Lima