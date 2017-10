Continuar a ler

"Se as minhas filhas chorarem duas ou três vezes por causa dos namorados… eles vão sofrer um acidente!""Puseram-me várias alcunhas, mas Pelusa [por causa da cabeleira] é a de que mais gosto. Devolve-me à infância em Fiorito e faz-me recordar os Cebollitas, onde jogávamos só pela Coca-Cola e a sandes.""Ganhar ao River Plate é como ser acordado de manhã com um beijo da mãe. Chegar à área e não rematar à baliza é como dançar com a irmã.""Blatter quer-me como um filho? Só se for como um filho da puta!""Pressão sofre quem acorda às 5 da manhã para ir trabalhar e ganhar 10 pesos. Não é o caso de quem, como os jogadores, anda de BMW ou Mercedes." "O primeiro golo a Inglaterra [no Mundial de 1986]? Foi a mão de Deus. Mil desculpas aos ingleses, mas voltaria a fazê-lo mil vezes. Roubei a bilheteira sem que dessem conta.""Aconteça o que acontecer, a camisola 10 da Argentina será minha… Para sempre!""Drogo-me mas nunca vendi droga. Como narcotraficante morreria de fome.""Para os que não acreditavam em mim nem na seleção, com o perdão das senhoras, que chupem e continuem chupando. Mamem aqui…""Que jogador teria sido se não fosse a cocaína...""É evidente que tenho linha direta com o Barbas [Deus].""Fidel Castro foi como um segundo pai para mim.""Pelé fala de mais. Para honrar o seu prestígio teria de calar a boca. É um escravo! Vendeu o coração à FIFA.""Na final do Mundial’90 roubaram-nos antes de jogar. Quando me afastaram do Mundial’94 foi como se me tivessem cortado as pernas.""Não sou contra os homossexuais. Até é melhor que existam, pois assim deixam as mulheres livres para os que são machos de verdade.""O futebol devia ser dirigido por jogadores. Os dirigentes só querem roubar o dinheiro dos clubes e sair nas fotografias.""Lá na clínica [onde procurava libertar-se da dependência de cocaína] há um que diz ser Napoleão, há outro que crê ser Robinson Crusoe. Quando digo que sou o Maradona, não acreditam.""Um dia a minha filha Giannina perguntou-me: ‘Papá! Quando vais voltar a jogar como nos vídeos?’ Acabou comigo...""Ao princípio a droga põe-te eufórico. É como ser campeão. E pensas: o que importa o amanhã se hoje ganhei o campeonato?"