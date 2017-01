Diego Armando Maradona considerou justa a atribuição do prémio The Best FIFA 2016 a Cristiano Ronaldo e deixou uma crítica a Lionel Messi pelo facto de o argentino não ter comparecido na gala, à imagem dos restantes jogadores do Barcelona."Ganhou Ronaldo porque o Messi não veio, embora Cristiano já tivesse vantagem. De qualquer forma, ganhou quem tinha de ganhar", começou por dizer, partindo para o ataque: "Estou desiludido com Messi, não se luta por nenhum título a ver televisão em casa, só aqui é que se pode lutar."