"No Uruguai disseram-nos que fecharam e abriram uma conta, sem dúvida alguma vamos pedir a prisão preventiva. A Claudia entrou no esquema do branqueamento e resta saber de onde saíram os bens que branqueou", disse o advogado do antigo craque, Matias Morla, à imprensa argentina.A filha de Maradona já reagiu nas redes sociais. Num primeiro 'post' lembrou que tanto o pai como o advogado sabem perfeitamente onde a encontrar, caso pretendam falar com ela; noutro falou diretamente sobre o pai: "Perdoei coisas piores e hoje também decidi perdoá-lo. Só posso enviar-lhe todo o meu amor porque graças a ele sou quem sou", escreveu Gianinna Maradona.