Muchas gracias Sra. Tang Qinghui por esta oportunidad que me da para trabajar en China, estaré eternamente agradecido! Grazie mille signora Tang Qinghui per questa opportunità che mi ha dato di lavorare in Cina, le sarò eternamente grato! Thank you very much Ms. Tang Qinghui for this opportunity you are giving me to work in China, I will be eternally grateful! Uma publicação partilhada por Diego Armando Maradona (@maradona_oficial) a Mar 8, 2017 às 9:03 PST

O antigo futebolista argentino Diego Maradona anunciou esta quinta feira que vai ser o novo embaixador da 'milionária' liga chinesa."Obrigado senhora Tang Qinghui [sua empresária na China] por esta oportunidade que me dá para trabalhar na China. Estarei eternamente agradecido", escreveu Maradona na sua conta oficial no Instagram.A esta mensagem, publicada em espanhol, italiano e inglês, Maradona juntou uma foto a empunhar uma bandeira da China.O advogado de Maradona, Matias Morla, já explicou que o contrato com a liga chinesa prevê que o campeão mundial em 1986 promova o futebol na China.Este acordo surge um mês depois de Maradona ter anunciado que começou a trabalhar com a FIFA para tornar a federação mundial numa instituição "limpa e transparente".

Autor: Lusa