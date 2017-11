Continuar a ler

Já quanto a Rúben Semedo, comprado pelo Villarreal por 14 milhões de euros , o jornal destaca que a "contratação ainda não deu frutos" e lembra que o internacional sub-21 português tem sido suplente de Víctor Ruiz e Álvaro, jogadores que formam a dupla titular no eixo defensivo do submarino amarelo. Semedo, refira-se, lesionou-se no mês passado e só deverá regressar em 2018, o que poderá complicar ainda mais a sua afirmação.Ainda nesta lista, destaca-se a presença de Nolito, ex-jogador do Benfica, que, ao serviço do Sevilha, "entra e sai no esquema de rotação de Berizzo [treinador dos andaluzes] e ainda está muito longe da sua melhor versão."

Estas são as contratações 'flop' da Liga Espanhola para a 'Marca'

O diário espanhol 'Marca' elegeu esta segunda-feira as 21 contratações mais dececionantes da La Liga e, entre os 'flops', estão dois portugueses que passaram pelo Sporting: Paulo Oliveira e Rúben Semedo.Em relação ao primeiro, o jornal destaca que "a contratação mais cara da história do clube [Eibar] não deu à equipa a segurança necessária na defesa [segunda pior da prova, com 25 golos sofridos em 11 partidas]". Recorde-se que Paulo Oliveira foi vendido por 3,5 milhões de euros , tendo os leões ficado com 30% dos direitos e uma cláusula de recompra.