"Apesar de ter sido reformado em 2013, por mais de 400 milhões de euros, o estádio tem peças soltas na cobertura, com alto risco de queda. As fotos mostram que as escadas de emergência, que deveriam estar fixas no chão e na parede, estão soltas, podendo causar riscos para os adeptos", escreve o jornal brasileiro, com base na análise feita pelo especialista e recurso a documentos da SBP, a empresa alemã responsável pelas obras.



A polémica em torno do Estádio do Maracanã no Rio de Janeiro está para durar. O recinto que acolheu a final do Campeonato do Mundo de 2014, disputado no Brasil, foi reaberto na passada semana para acolher a estreia do Flamengo na Taça dos Libertadores, diante do San Lorenzo, e sabe-se agora que autorização dada pela Defesa Civil do estado do Rio de Janeiro não deveria ter sido concedida.Quem o garante é Jorge Mattos, um responsável de topo do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro, que, em entrevista a 'O Globo', garante que o estádio não tem condições para ser utilizado, existindo mesmo riscos de segurança para os adeptos que se deslocaram ao local, para presenciar a partida.

