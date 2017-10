Recorde-se que Emery orientou o Valencia antes de rumar a Paris, onde treinou Guedes na segunda metade da temporada.

Marcelino, treinador do Valencia, mostrou estar muito satisfeito com o rendimento de Gonçalo Guedes, jogador cedido pelo PSG ao clube espanhol e, de certa forma, agradeceu ao seu antecessor por ter libertado o português."Creio que o Paris Saint-Germain pagou 30 milhões de euros por Gonçalo Guedes. Unai Emery deu-nos uma mãozinha e é uma grande sorte ter o jogador aqui", frisou o técnico do clube che.

Autor: Luís Miroto Simões