Apesar disto, o técnico espanhol quer conquistar os três pontos. "O Barcelona tem sempre a obrigação de ganhar mas nós podemos e queremos ganhar", frisou.

O treinador do Valencia, Marcelino García, assumiu em conferência de imprensa que não tem a chave para travar Lionel Messi, nas vésperas de defrontar o Barcelona (marcado para domingo às 19h45, no Mestalla)."Não tenho a chave para o parar porque não sou mais inteligente do que ninguém e não jogo. É fácil dar opiniões sobre a forma de o neutralizar", afirmou.

Autor: Bruno Dias