No pedido, enviado a 24 de novembro, Bielsa afirma ter contratado profissionais para "salvaguardarem e defenderem os interesses" na sua relação com o Lille.Segundo o diário desportivo L'Equipe, o objetivo do clube passava por aplicar um processo disciplinar ao argentino por má conduta, o que evitaria o pagamento da compensação pela rescisão de contrato.A 22 de novembro, o Lille, sob nova direção desde janeiro, anunciou ter suspendido "temporariamente" o técnico, alvo de um processo disciplinar, não tendo revelando o motivo para esta decisão.Bielsa, de 62 anos, chegou ao Lille no início da temporada, mas apenas alcançou três vitórias nas 13 jornadas disputadas no campeonato, seguindo no penúltimo lugar.Depois de ter sido afastado após uma derrota depois de uma derrota por 3-0 no reduto do Amiens, a equipa sofreu novo desaire (3-0) no fim-de-semana, com o Montpellier.A equipa, da qual faz parte o português Edgar Ié, foi liderada por uma equipa técnica provisória composta pelo português João Sacramento e pelo luso-francês Fernando da Cruz, sob a supervisão do diretor Luís Campos.