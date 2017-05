Continuar a ler

O antigo selecionador da Argentina (1998 a 2004) e Chile (2007 a 2011) vai assinar um contrato válido por duas épocas com a equipa do norte de França, liderada por Franck Passi e que tem o português Luís Campos como diretor-geral.



Apelidado de 'El Loco', Bielsa, que foi campeão olímpico pela Argentina, nos Jogos de Atenas, em 2004, iniciará os trabalhos em 19 de junho, dispondo de sete semanas para preparar a equipa para o campeonato.



Marcelo Bielsa vai ser apresentado na terça-feira como treinador do Lille, anunciou esta sexta-feira o atual 12.º classificado da Liga francesa, no qual orientará os portugueses Éder e Xeka - Rony Lopes está emprestado pelo Monaco e regressará ao clube do principado no final desta época.O emblema gaulês já confirmara a contratação do técnico sul-americano em fevereiro, mas só na próxima semana oficializará o acordo.

Autor: Lusa