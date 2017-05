Continuar a ler

Bielsa confessou sentir "uma grande responsabilidade" em elevar o clube, campeão francês em 2011, a outros patamares, através da "procura da beleza e dos resultados", de forma a "fazer os adeptos felizes".



Na apresentação, marcou presença o diretor desportivo do emblema francês, o português Luís Campos, com quem o argentino pretende construir uma relação "muito importante na hora de desenhar o plantel".



O técnico não quis definir objetivos concretos, uma vez que "o tempo dirá" o que a equipa pode alcançar, mas o futebol ofensivo será a base da nova era do Lille, que deverá ter "protagonismo" e "tentar passar todo o tempo possível ao ataque", ainda que seja necessário "defender bem, mais no campo contrário do que no próprio".



O argentino Marcelo Bielsa foi esta terça-feira apresentado como novo treinador do, de Xeka e Éder, três meses depois de anunciada a ligação entre as duas partes, prometendo que a equipa vai "atacar sempre que possível".O técnico de 61 anos está de volta à Liga francesa, depois de ter orientado o Marselha em 2014/2015, com o "desafio" de melhorar o 11.º lugar de 2016/17, com 46 pontos, a 49 pontos do campeão Monaco, de Leonardo Jardim.

Autor: Lusa