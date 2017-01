Marcelo e Luka Modric são os novos clientes do departamento médico do Real Madrid. O lateral brasileiro abandonou, aos 25 minutos, o encontro com Málaga, queixando-se de dores musculares na perna esquerda. O médio croata aguentou-se até meio da segunda parte, mas acabou por não resistir também ele a notórias queixas musculares.E há ainda Cristiano Ronaldo, que deverá ser reavaliado, nas próximas horas, pelos médicos merengues, na sequência de uma entrada dura de Villanueva, que o deixou bastante queixoso. A situação do Melhor do Mundo parece, todavia, menos complicada do que a dos companheiros de equipa, que poderão ser forçados a paragens mais prolongadas, como admitiu Zidane, no final da partida deste sábado.Este são apenas os pacientes mais recente do departamento médico do Real Madrid, que, desde o início de 2017, recebeu já as visitas de James Rodríguez, Isco - entretanto, regressado à competição - e Carvajal, que deverá ficar afastado dos relvados durante um mês. Além destes, há ainda os frequentadores de 'longa duração', Gareth Bale e Pepe.

Autor: João Lopes