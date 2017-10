Continuar a ler

A imprensa local avança que, em 2013, o lateral de 29 anos teve direito a um reembolso de 10 mil euros, ao omitir todos os seus rendimentos.



O ministério público acusa o futebolista de ter mesmo criado uma estrutura com o único objetivo de ocultar os seus rendimentos com os direitos imagens do fisco espanhol. A imprensa local avança que, em 2013, o lateral de 29 anos teve direito a um reembolso de 10 mil euros, ao omitir todos os seus rendimentos.O ministério público acusa o futebolista de ter mesmo criado uma estrutura com o único objetivo de ocultar os seus rendimentos com os direitos imagens do fisco espanhol.

Marcelo, que atua no Real Madrid, foi acusado de fraude fiscal de cerca de 500 mil euros para com o estado espanhol, por receitas obtidas com direitos de imagem, em 2013.O internacional brasileiro foi formalmente acusado pelo ministério público espanhol, depois de o fisco ter alertado que Marcelo terá escondido 490.917 mil euros nesse ano, na sua declaração de impostos.

Autor: Lusa