A ausência de Marcelo torna-se ainda mais complicada face à lesão de Theo Hernández, que seria o substituto natural do brasileiro. O lateral francês saiu com dores no ombro,, no Anoeta (vitória por 3-1) e continua ausente dos treinos, o que deverá obrigar Zidane a adaptar Nacho ao lado esquerdo da defesa. Além destas duas ausências, o técnico do Real Madrid continua privado de Jesús Vallejo, Mateo Kovacic e Karim Benzema, todos lesionados. Toni Kroos também falhou a sessão de treino desta sexta-feira, devido a uma dor nas costas e, de acordo com Zidane, deverá falhar a próxima partida.O Real Madrid joga este sábado, às 15h15, no terreno do Alavés, para a 6.ª jornada da Liga espanhola, seguindo-se um embate em Dortmund, frente ao Borussia local, na próxima terça-feira, às 19h45, para a 2.ª jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.